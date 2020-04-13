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يوتيوب يجرى تغييرات جديدة ليصبح أكثر ملاءمة للشاشات "التاتش"

13 نيسان / أبريل 2020 08:06

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أجرى يوتيوب تحديث لموقعه الخاص بسطح المكتب لجعله أكثر ملاءمة للشاشات اللمسية "التاتش"، حيث أطلق الموقع المحدث تعديلات على قائمة النقاط الثلاث وضخم الأيقونات لتسهيل استخدام الموقع من الشاشة التى تعمل باللمس، وإذا توجهت إلى موقع يوتيوب لسطح المكتب الآن باستخدام جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول مزود بشاشة تعمل باللمس، فستلاحظ أن خيار القائمة "ثلاثية النقاط" مرئي تحت جميع الصور المصغرة لمقاطع فيديو يوتيوب.
 
ووفقا لما ذكره موقع " theverge"، ففي السابق، كان عليك تحريك مؤشر "الماوس" فوق عنوان الفيديو لكي يظهر خيار "النقاط الثلاث"، مما يعني أنه لا يمكنك استخدامه إذا لم يكن لديك ماوس أو لوحة تتبع.
 
ويضيف التحديث الجديد أيضًا أحجام رموز أكبر، وخيار تمرير المشغل لأعلى للدخول إلى ملء الشاشة، أو لأسفل لتحويله إلى مشغل صغير.
 
كما أنه إلى جانب الدعم الأفضل للأجهزة التي تعمل باللمس، يتضمن آخر تحديث ليوتيوب أيضًا تحسينات على "سجل المشاهدة"، والذي يخبرك الآن بمقاطع الفيديو التي شاهدتها في يوم/ تاريخ معين لتنظيم أفضل في قائمة انتظار مشاهدة الفيديو. 
 
وهناك طريقة جديدة لتنظيم قوائم التشغيل الخاصة بك مع خيار "الانتقال إلى الأعلى / الأسفل" ، لذلك لم تعد بحاجة إلى سحب مقاطع الفيديو وإفلاتها، ولعل ميزة الانتقال إلى أعلى / أسفل بقائمة التشغيل كانت متاحة على الإصدارات القديمة من يوتيوب قبل إزالته.
 
ولم تضيف يوتيوب فقط مزايا جديدة بعد تفشى أزمة كورونا، بل أضاف جوجل مؤخرا أيضا بعض التعديلات على محرك البحث لتلائم الأزمة وتوفر إمكانيات أسرع للوصول للأطباء "أونلاين".
 

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