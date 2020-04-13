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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تتيح نسخة Meet المدفوعة للمستخدمين مجانا حتى 30 سبتمبر

13 نيسان / أبريل 2020 08:18

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مع زيادة عدد الطلاب القابعين في المنازل والتعلم عبر الإنترنت، قدمت شركة جوجل الكثير من التغييرات الجديدة لتحسين تطبيق Meet لمستخدمي G Suite للتعليم وG Suite Enterprise للتعليم، حيث يشمل ذلك تكامل Classroom مع Meet، وتحديثات الأمان والتشفير، بالإضافة إلى ميزات Meet المتميزة مجانًا والمزيد.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقامت جوجل مؤخرا بتوسيع جميع ميزات Meet المدفوعة لجميع مستخدمي G Suite للتعليم وG Suite Enterprise للتعليم حتى 30 سبتمبر 2020 بشكل مجاني، وتشمل هذه الميزات دعم ما يصل إلى 250 عضوًا للاجتماعات، والبث المباشر حتى 1،00،000 للمشاهدين، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وحفظها في Drive.

وسيتم الآن دمج خدمتي Classroom مع Meet حيث يمكن للمعلمين إنشاء رابط Meet فريد لكل فصل سيتم عرضه في صفحات Classroom Stream وClasswork، وستعمل هذه الروابط كمساحة اجتماعات مخصصة لكل فصل دراسي، كما أضافت جوجل أيضًا تدابير لضمان أنه إذا لزم الأمر، يمكن للمعلمين فقط إعادة تشغيل الاجتماعات وليس أي مشارك.

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