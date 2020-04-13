وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تتيح نسخة Meet المدفوعة للمستخدمين مجانا حتى 30 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يجرى تغييرات جديدة ليصبح أكثر ملاءمة للشاشات "التاتش" وكالة الرأي الفلسطينية بعد إصابة نمر في أمريكا… بريطانيا تقرر حماية القردة من البشر وكالة الرأي الفلسطينية 8 أطعمة تمنع تسوس الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية دراسة جديده فيروس كورونا يلوث الأسطح والهواء لمسافة قد تصل إلى أربعة أمتار وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الفراولة عديدة اهمها تقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية رين الفرنسي يرفض التفريط في جوهرته إلى ريال مدريد الصيف المقبل وكالة الرأي الفلسطينية صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على ضم جودين من إنتر وكالة الرأي الفلسطينية تريزيجيه يلدغ شباك ريال مدريد بمقصية رائعة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية غزة تنفذ أعمال تنظيف بركة الشيخ رضوان
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"أبل" و"غوغل" تعملان لتطوير تطبيق جديد لتتبع فيروس كورونا

13 نيسان / أبريل 2020 08:29

1
1

أعلنت شركتا "أبل" و"غوغل" الأميركيتان، عن تعاون لإطلاق برمجة تطبيقات API، تعمل على تتبع احتكاك الأفراد مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن شركتي التكنولوجيا ستعملان على تطوير تطبيق جديد لتتبع انتشار "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، يعمل على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

وأضافت أن التطبيق سيعتمد على تكنولوجيا البلوتوث لتحديد المسافات الفاصلة بين هواتف المستخدمين في أي مكان.

وفسرت ذلك بالقول: "سيتمكن التطبيق من تتبع تحركات كل مستخدم ومعرفة أماكن تواجده والأشخاص الذين كانوا قريبين منه".

وتابعت: "في حال أصيب ذلك الشخص بفيروس كورونا المستجد، فإن التطبيق سيعمل على تنبيه كل الأشخاص الذين جاورهم المريض، لحثهم على عزل أنفسهم أو إجراء الاختبارات الضرورية".

وتم بالفعل تجربة تطبيقات مماثلة في دول عدة، مثل سنغافورة والصين، لكن هذا النوع من التعاون بين "أبل" و"غوغل" لم يحدث من قبل.

أما في أوروبا، فتقول جمهورية التشيك إنها ستطلق تطبيقا مشابها هذا الشهر، كما تقوم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا أيضا بتطوير أدوات التتبع الخاصة بهم.

وتواجه التطبيقات المطروحة سلفا مشكلة "عدم الثقة" من طرف المستخدمين بسبب اعتبارات الخصوصية، ففي سنغافورة مثلا، لا يستخدم التطبيق سوى 12 بالمئة من السكان.

وفي هذا الصدد، قالت شركة "غوغل" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الخصوصية والشفافية والقبول تعد أهم المعايير في التطبيق الجديد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "تذبــح عـجـل وتـوزيـعـه عـلـى (233) عائلة فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟