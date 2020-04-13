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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2470 ) الاثنين 13/4/2020
أخبار فلسطينية
حماس: لم نلمس جدية عملية من إسرائيل للاتفاق على تبادل أسرى
فلسطين: لا إصابات جديدة بكورونا الأحد.. والحكومة تتهم الاحتلال بعدم التعاون في القدس
جهات صديقة تبلغ القيادة الفلسطينية بنية نتنياهو ضم المستوطنات
الخارجية الفلسطينية: 642 إصابة بكورونا و25 حالة وفاة لأبناء جالياتنا بجميع دول العالم
642 إصابة و25 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
بالأسماء: كشوفات العالقين المتوقع وصولهم عبر معبر رفح بالأيام المقبلة
عوض: حجر الأفواج الجديدة القادمة لغزة قد يستمر 28 يومًا
أخبار إسرائيلية
الرئيس الإسرائيلي يهدد بتحويل «تشكيل الحكومة» إلى الكنيست
المالية الإسرائيلية ستقرض السلطة نصف مليار شيقل
فيروس كورونا يودي بحياة حاخام إسرائيلي
العليا الإسرائيلية" ترفض الالتماس حول منع تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة
اقتراب انتهاء مهلة تشكيل حكومة إسرائيلية
جسر جوي إسرائيلي لجلب 12 مليون كمامة من الصين
اخبار دولية
ملادينوف: الحفاظ على أداء السلطة واستقرارها أمر حيوي لأمن ورفاه الفلسطينيين والإسرائيليين
الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بـ «كورونا» لا ينقل العدوى
“كورونا” يحصد أرواح 112 ألف إنسان
أخبار عربية
لجان مخيم فلسطيني في لبنان تنتقد إجراءات «أونروا»
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
لجنة شعبية: كورونا ضاعف مأساة فلسطين “الاقتصادية” من الاحتلال
إسرائيل تخطو خطوة حقيقية نحو انتخابات رابعة رغم الفيروس وضرباته الاقتصادية والاجتماعية
المرأة الحديدية الفلسطينية تتحدث لـ”القدس العربي” عن مواجهة كورونا.. ولماذا قد تخسر شعبيتها
الشرق الاوسط
حظر التجول في أحياء المتدينين اليهود بالقدس يثير خلافات مع نتنياهو
«حماس»: إسرائيل لم تتعاطَ بجدية مع مقترحات تبادل الأسرى
الخليج الإماراتية
19 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين في القدس المحتلة -
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: 642 إصابة بكورونا و25 حالة وفاة لأبناء جالياتنا بجميع دول العالم
إسرائيل تفرض حظرا على أحياء يهودية متزمتة في القدس بسبب كورونا
الاهرام المصرية
فيروس كورونا يودي بحياة حاخام إسرائيلي
الغد الأردنية
103 حالات وفاة بكورونا في “إسرائيل”.. والإصابات تتجاوز الـ10 آلاف
الشرق القطرية
حملة دولية لإطلاق سراح الأطفال الأسرى
الحكومة الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تزايد الإصابة بكورونا في القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حملة اعتقالات بالضفة تطال النائب أبو طير وأسرى محررين
تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله
الاحتلال يُصيب رضيعين بالاختناق ببلدة سلوان المقدسية
إقامة خيمة استيطانية على أراضي المواطنين في تل الرميدة
الاحتلال يغلق مدخل قصرة ومستوطنون يقتحمون خربة طانا وعصيرة القبلية
"أم هارون" مسلسل تطبيعي يحاول اختراق المجتمع الخليجي
شحنة مستلزمات طبية تركية لفلسطين في غضون أيام
القدس المحلية
109 وفيات جراء فيروس كورونا بإسرائيل
اعتقال 7 مواطنين بالضفة
ارتفاع عدد المصابين ب" كورونا" إلى 40 حالة في سلوان
سلطة النقد: ازمة كورونا ستترك تداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية
إصابة مواطن برصاص مجهولين شرق جنين
محافظ الخليل يعلن اغلاق بلدتي يطا والشيوخ بالكامل منعا لتفشي كورونا
410 وحدات استيطانية وشبكة سكة حديد لربط جبل المكبر وجنوب القدس بشمالها حتى 2024
وفاة فلسطينية من طمرة بالداخل بفيروس كورونا
محكمة صلح جنين تقضي بالحبس سنة وغرامة 2000 دينار على شخصين خرقا الطوارئ
الحياة الجديدة
قطاع مربي أبقار الحليب ومربي الدواجن الأكثر تضررا
عشراوي: واشنطن وتل أبيب يستغلان أزمة كورونا لسرقة ما تبقى من أرض فلسطين
اتصال هاتفي بين الرئيس وسلطان عُمان
الأيام
»فقط في القدس المحتلة... المصابون يعلنون بأنفسهم إصاباتهم بـ"كورونا"
»الاحتلال يهدّد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الميدان بسبب...
»نابلس: مزارعون يتلفون إنتاجهم من الحليب لانسداد آفاق التسويق
»غزة: تجهيز ألف غرفة حجر منفردة وبدء استقبال القادمين من مصر اليوم
»نشطاء وصحافيون يطلقون مبادرة خيرية لمساعدة الأسر المحتاجة في غزة
وكالة صفا
بلدية بدو تعلن فتح بعض المحال التجارية ابتداءً من اليوم
5 آلاف أسير يحتاجون لكل أشكال التضامن والدعم
عزل منطقة بمخيم جبل النصر للاجئين بالأردن بعد اكتشاف 3 إصابات كورونا
3 إصابات باعتداء للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل
ريفلين يمهل غانتس ونتنياهو حتى ليلة الثلاثاء لتشكيل الحكومة
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية تنشر كشوفات العالقين الذين سيصلوا لغزة
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 12 إبريل 2020
شرطة بلديات رفح تتلف "620" كيلو بطيخ فاسد
دودين: لا صحة للحديث عن قرب تحقيق انجاز في صفقة أسرى
الاحتلال يفرض غرامات مالية بحق عشرات المقدسيين
مباحث دير البلح تكشف سرقة عدة شاليهات
فلسطين اليوم
مداهمات واقتحامات لمدن الضفة تطال اعتقال 7 مواطنين
"حماس" تنفي قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال
القدرة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والحالات الأربعة بوضع صحي مستقر
قرار بإغلاق بلدتي يطا والشيوخ بالكامل منعاً لتفشي كورونا
تنويه هام للطلبة الراغبين في العودة إلى قطاع غزة
الاحتلال يفرج عن الأسير ثائر حمدان بعد اعتقال إداري لمدة 22 شهرا
سما نيوز
القدس: 32 إصابة بكورونا في بلدة سلوان والمطالبة بإلتزام المنازل ومنع التجمعات
ربشار المصري: تحركنا مبكرا في غزة والقدس للمساعدة في مواجهة الوباء
اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية.. وهذا مفادها
قناة عبرية: إسرائيل تقرر إقراض السلطة مبلغ نصف مليار شيكل لمواجهة فايروس كورونا
تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله
إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية.. هكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين الى قطاع غزة؟
وصول 5 كتات لفحص فيروس كورونا الي المختبر المركزي بغزة
عرب 48
كورونا: تسجيلُ إصابتين بالخليل و"أكثر من 70 إصابة مؤكدة شرق القدس"
كورونا: فتحٌ استثنائي لمعبر رفح لعودة الغزيّين العالقين في مصر
السلطة تبحث مع الاحتلال تحويل مبلغ يعادل قيمة المقاصة
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين شرق قلقيلية
سلطة النقد: ازمة كورونا ستترك تداعيات على العديد من ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 نيسان (أبريل)
- 2002م عملية استشهادية في القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة حوالي 20 وقد نفذتها فتاة من الخليل وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدة "عندليب طقاطقة" هي منفذة العملية.
- 1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.
- 1997م وفاة الصحفي المصري مصطفى أمين (ولد عام 1914). أسس مع شقيقه علي أمين جريدة "أخبار اليوم".
- 1989م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم قرية نحالين القريبة من بيت لحم وتغتال خمسة شبان فلسطينيين بدم بارد كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وهم صائمون في رمضان.
- 1985م مقتل ستة جنود إسرائيليين في هجوم فدائي نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1982م وزير الدفاع الإسرائيلي آرائيل شارون (ولد عام 1928) يتهم مصر بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة.
- 1975م اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب مصرع 27 فدائياً فلسطينياً ولبنانياً في منطقة "عين الرمانة" برصاص مسلحي حزب الكتائب المسيحية (توقفت الحرب عام 1990 اثر اتفاق الطائف).
- 1950م جامعة الدول العربية تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون العربي الاقتصادي.
- 1948م منظمة الهاغاناه الصهيونية تبدأ المرحلة الثانية في سياق عمليات خطة "دالت" لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد وتشن عملية هرئيل الهجومية على قرى بدو وبيت سوريك وسريس وصوبا في قضاء القدس وتدمرها كلها.
- 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين تنصب كمين لقافلة الهاغاناة على الطريق المؤدي إلى الجامعة العبرية شرقي القدس, وتستبك معها تقتل تسعة وثلاثين عنصرا من عصابة الهاغاناه اليهودية.
- 1947م جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين.
- 1920م تأسيس صحيفة "القدس الشريف" الأسبوعية السياسية المستقلة في القدس لصاحبها ومحررها حسن صدقي الدجاني.