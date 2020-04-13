النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2470 )  الاثنين 13/4/2020

1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.