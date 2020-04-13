العبادلة يؤكد على اهمية تدريب الطواقم الطبيه ورفع كفاءتها لمواجهة كورونا

غزة-الرأي

اكد مدير عام تنمية القوى البشرية د.رامي العبادلة على ان برامج تدريب الطواقم الصحية ورفع كفاءتها هي حلقة مهمة ورئيسية ضمن الاجراءات والسياسات الوقائية والاحترازية التي تعمل وزارة الصحة على انفاذها لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.

واشاد د. العبادلة بجهود إدارته وحرصها على توجيه برامج التدريب وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة تساهم في الاستثمار الامثل للوسائل الوقائية في التعامل مع هذا الوضع الطارئ ، جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج الثاني في العناية المركزة والذي تنظمه الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية للأطباء غير الممارسين للعناية الطبية داخل أقسام العناية المركزة.



وبين د.العبادلة انه خلال الفترة السابقة تم تنفيذ جملة من الدورات التدريبية واللقاءات العلمية الوقائية وذلك ضمن خطة الوزارة في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة امتلاك الطبيب المهارات الطبية الكاملة في مختلف المجالات إضافة للتخصص بهدف زيادة عدد الكوادر الصحية القادرة على التعامل مع الحالات الحرجة في فترة الأزمات، آملا ان تكون هذه الدورة فرصة لاستغلال الخبرات وتوظيفها في ظل الازمة التي يمر بها العالم وقطاع غزة خاصة، مشيدا بمستوى الدورة ومثمناً دور المدربين استشاريي التخدير والعناية المركزة كل من د.وليد الصالحي ، د.هشام الزيناتي .

بدوره ، أوضح أ. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب أن البرنامج يتم عقده على مدار ثلاثة ايام تشمل الجانب النظري ويتم خلاله التعرف على كيفية التعامل مع مرضى العناية المركزة، ومحددات مريض العناية المركزة، إضافة إلى كيفية عمل تنفس صناعي وإدخال الأنابيب، فضلا عن معرفة الأدوات اللازمة للتنفس الصناعي، أنواع أنظمة التنفس الصناعي.

وفي اليوم الثالث سيتم التعرف على كيفية مكافحة العدوى في العناية المركزة يقدمها كلا من ا. سليمان العديني و ا. وائل حرب.

و أوضح ا. نوفل أن الجانب النظري يتبعه خمس أيام علمية في أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات، حيث سيتم مرافقة كل متدرب لطبيب عناية مركزة ممارس.

والجدير بالذكر انه سيتم تكرار هذه الدورة لجميع أطباء البورد في معظم التخصصات.