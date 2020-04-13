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الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

13 نيسان / أبريل 2020 09:53

توقعت دائرة الاصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداّ نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين  والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل، غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويصبح الجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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