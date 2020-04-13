مداهمات في الضفة واعتقالات لأسرى محررين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد عطيه موسى (32 عاما) من بلدة زواتا غربي نابلس، وهو من اسير محرر، اطلق سراحه قبل عدة شهور.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال شادي محمد حساسنة (34 عاما)، بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس الاحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة نحالين غربا، فيما كسر مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي بلدة الخضر.

أيضاً اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين: معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في بلدة عزون، شرق قلقيلية. وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال المحرر الشيخ محمد أبو طير والمواطن إبراهيم أبو رداحة من بيتونيا غرب رام الله، إضافة لاعتقال المواطن عبد الجواد عمر حمايل من البيرة.