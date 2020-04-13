اعلان نتائج المسابقة الثقافية "حريتكم أغلى"الإلكترونية يوم غدٍ الثلاثاء

غزة-الرأي

أكدت وزارة الاسرى والمحررين على أن اعلان نتائج المسابقة الثقافية "حريتكم أغلى"الإلكترونية والتي أطلقتها للتعريف بقضية الأسرى لطلاب المرحلتيْن الإعدادية والثانوية في مدارس محافظات قطاع غزة سيكون يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14-4-2020،من خلال البث المباشر عبر صفحة الوزارة وذلك فى تمام الساعة 11 صباحاً .

وقد بلغ عدد المشاركين فيهاإلى أكثر من 2500 مشارك من مختلف مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة ، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة بالقرعة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 شيكل، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكل.

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