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الإعلان عن نتائج مسابقة "حريتكم أغلى" غداً الثلاثاء

13 نيسان / أبريل 2020 10:26

غزة-الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن الإعلان عن نتائج المسابقة الثقافية "حريتكم أغلى"الإلكترونية، سيكون غداً الثلاثاء.

وذكرت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن الإعلان سيكون من خلال البث المباشر عبر صفحة الوزارة وذلك فى تمام الساعة 11 صباحاً .

وأطلقت وزارة الأسرى هذه المسابقة للتعريف بقضية الأسرى لطلاب المرحلتيْن الإعدادية والثانوية في مدارس محافظات قطاع غزة.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة أكثر من 2500 مشارك من مختلف مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة بالقرعة.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 شيكل، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكل.

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