ارتفاع وفيات كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 110

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 110، صباح اليوم، الإثنين، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 11235.

وكانت صحة الاحتلال أعلنت عن وفاة 4 مسنيّن، هم مسنّ (78 عامًا) توفّي في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّة (80 عامًا) توفيت في مشفى هداسا عين كارم في القدس، ومسنّتان (96 و81 عامًا) ويعانون جميعًا من أمراض سابقة.

وبحسب المعطيات، فوصل عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 181، منهم 133 يخضعون لأجهزة تنفّس اصطناعي، بالإضافة إلى 168 مصابًا بحالة متوسّطة، و9087 آخرين بحالة طفيفة.

ويرقد 750 مصابا في المشافي، بينما يتلّقى 7257 العلاج في الحجر المنزلي، و1058 في الفنادق، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1689.