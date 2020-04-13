وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مسنة وارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية بينهم طفلان .. ثلاث إصابات بالاختناق بمواجهات في القدس وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات كورونا لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 110 وكالة الرأي الفلسطينية اعلان نتائج المسابقة الثقافية "حريتكم أغلى"الإلكترونية يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات في الضفة واعتقالات لأسرى محررين وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية العبادلة يؤكد على اهمية تدريب الطواقم الطبيه ورفع كفاءتها لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2470 ) الاثنين 13/4/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفاة مسنة وارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" بالداخل المحتل

13 نيسان / أبريل 2020 10:44

توفيت مساء أمس الأحد المسنة الحاجّة سميحة عبد القادر ذياب (90 عاما) من بلدة طمرة المحتلة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى التي تُسجل في الداخل الفلسطيني من جراء الجائحة.

وكانت الحاجة سميحة تعاني من أمراض مزمنة قبل إصاباتها بالفيروس، حيث سيتم مواراتها الثرى دون جنازة نظراً للأوضاع الراهنة.

يُستدل من معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية وصل لـ 332، ففي مدينة أم الفحم ارتفع إلى 48 إصابة وفي قرية جسر الزرقاء 32 إصابة وفي دبورية إلى 23 إصابة.

وأكدت بلدية أم الفحم أن "عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم، الإثنين، هو 48 مصابا، وعدد الفحوصات هو 1,093 فحصا، وعدد الموجودين بالحجر الصحي المنزلي هو 68 شخصا، وعدد المتعافين من أم الفحم حتى اليوم هو 3 أشخاص".

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟