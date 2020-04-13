وفاة مسنة وارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" بالداخل المحتل

توفيت مساء أمس الأحد المسنة الحاجّة سميحة عبد القادر ذياب (90 عاما) من بلدة طمرة المحتلة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الأولى التي تُسجل في الداخل الفلسطيني من جراء الجائحة.

وكانت الحاجة سميحة تعاني من أمراض مزمنة قبل إصاباتها بالفيروس، حيث سيتم مواراتها الثرى دون جنازة نظراً للأوضاع الراهنة.

يُستدل من معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية وصل لـ 332، ففي مدينة أم الفحم ارتفع إلى 48 إصابة وفي قرية جسر الزرقاء 32 إصابة وفي دبورية إلى 23 إصابة.

وأكدت بلدية أم الفحم أن "عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم، الإثنين، هو 48 مصابا، وعدد الفحوصات هو 1,093 فحصا، وعدد الموجودين بالحجر الصحي المنزلي هو 68 شخصا، وعدد المتعافين من أم الفحم حتى اليوم هو 3 أشخاص".