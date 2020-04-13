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قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة

13 نيسان / أبريل 2020 10:50

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غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، "سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة.

وقال مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" تم بحمد الله توزيع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية".

وأشار الى أن السلة الغذائية ضمت خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات المحتاجة في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم.

ودعا قزاعر أهل الخير والصدقات الى بذل المزيد من العطاء لإعانة الكثير من العائلات في قطاع غزة التي هي بأمس الحاجة للمساعدة.

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قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة

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