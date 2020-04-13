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بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة

13 نيسان / أبريل 2020 10:53

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين، في عرض بحر شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق نيران رشاشاتها وفتح خراطيم المياه اتجاه قوارب الصيادين غرب منطقة السودانية وذلك على بعد ٢  إلى 3ميل بحري.

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