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إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله

13 نيسان / أبريل 2020 11:01

 

أعلنت الحكومة في رام الله مساء أمس الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل، فيما سجلت حالة تعافٍ واحدة لفتاة عشرينية في مدينة رام الله.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن الإصابتين لشابين أحدهما يبلغ من العمر 23 عاما من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، والآخر يبلغ من العمر 28 عاما من بلدة يطا جنوب الخليل، وكانا يعملان داخل أراضي الـ48، وقد طلب منهما عند عودتهما قبل حوالي أسبوع البقاء في الحجر المنزلي.

وأوضحت أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في فلسطين إلى 290 حالة، إضافة إلى 36 حالة لم يتم التأكد منها في القدس المحتلة، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين من أهلنا في العاصمة المحتلة.

كما أفادت بتسجيل حالة تعاف واحدة جديدة من فيروس "كورونا" لشابة عشرينية من رام الله، كانت تعالج في مستشفى "هوغوتشافير" في ترمسعيا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 59 حالة.

 

 

 

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