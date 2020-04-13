التوجيه السياسي ينفذ عدة جولات على مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة عدة جولات ميدانية استهدفت شرطة المرور، وشرطة حراسات أمن المجلس التشريعي، وشرطة أمن الجوازات وعمليات الشرطة بغزة، وأماكن انتشار قوات جهاز الأمن الوطني".

كما نفذت الهيئة أيضاً بمحافظة خانيونس جولة ليلية استهدفت أماكن انتشار قوات حفظ النظام والتدخل، شارك فى الجولة نائب رئيس الهيئة د. العميد محمد الجريسي والعقيد إسماعيل الأسطل مدير إدارة المحافظات فى الهيئة والرائد علي الأسطل مدير الهيئة بمحافظة خانيونس وقائد شرطة التدخل المقدم سلمي البيوك

وفي محافظة الشمال، نفذت الهيئة جولة ميدانية استهدفت كل من " الشرطة العسكرية وشرطة حفظ النظام والتدخل، فيما نظمت الهيئة جولة ميدانية في محافظة الوسطى، شملت" كل من " الأمن الخاص، وجهاز الدفاع المدني، ومركز إصلاح وتأهيل طيبة، مراكز الشرطة بالمحافظة التدخل وحفظ النظام الأمن الوطني"