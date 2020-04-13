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مُديريات الداخلية تصدر أكثر من 89 ألف معاملة في الربع الأول من 2020

13 نيسان / أبريل 2020 12:21

مُديريات الداخلية تصدر أكثر من 89 ألف معاملة في الربع الأول من 2020
مُديريات الداخلية تصدر أكثر من 89 ألف معاملة في الربع الأول من 2020

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الشق المدني-89 ألف و548 معاملة للمواطنين خلال الرُبع الأول، من ضمنها إنجاز "26121" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس (غزه –الشمال – الوسطى-خانيونسرفح)، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "31441" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و "1192" معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت "2548" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات "417"معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "3252" معاملة و"16884" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "126" معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و"121" معاملة ترخيص وتجديد وكذلك تفتيش كتبة عرائض، وإصدار "3796" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية "3650"معاملة.

الجدير ذكره أن المُديريات التابعة لوزارة الداخلية الشق المدني تقدم خدماتها المدنية لأكثر من 2مليون نسمة داخل القطاع.

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