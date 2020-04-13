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الداخلية تتم استعداداتها لاستقبال العالقين عبر معبر رفح

13 نيسان / أبريل 2020 12:23

صور: استعدادات وزارة الداخلية لاستقبال العالقين عبر معبر رفح البري
صور: استعدادات وزارة الداخلية لاستقبال العالقين عبر معبر رفح البري

غزة- الرأي

أتمّت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الإثنين، استعداداتها لاستقبال أفواج المواطنين العالقين في جمهورية مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، بعد قرار فتح المعبر أربعة أيام استثنائياً لدخولهم.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر، وإدارات الشرطة، والشرطة العسكرية، والخدمات الطبية العسكرية، على إتمام جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال العالقين ابتداء من اليوم، ونقلهم إلى مراكز الحجر الاحترازي، ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة فيروس كورونا.

واتخذت الأجهزة المختصة كافة وسائل الحماية والوقاية خلال استقبال العالقين؛ حرصاً على أمن وسلامة أبناء شعبنا. وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني دعت المسافرين العالقين في مصر إلى ضرورة الالتزام بالترتيبات المُعلنة لآلية دخولهم إلى قطاع غزة، وذلك حرصاً على مصلحتهم، ومن أجل اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة التامة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، خلال الإيجاز الصحفي أمس الأحد، إن الوزارة عملت على تقسيم أعداد العالقين في مصر إلى فئات، وتوزيع دخولهم على أيام عمل المعبر، مع إعطاء الأولوية للمرضى وكبار السن.

ولفت إلى أن كافة العائدين عبر المعبر سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، بناء على إجراءات وزارة الصحة.

استعدادات وزارة الداخلية لاستقبال العالقين عبر معبر رفح البري 3474de22-9cdd-4d09-9abc-e0cc10379806
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