مدير شرطة خانيونس يُكّرم "3" ضباط وأفراد لإلقائهم القبض على أحد المطلوبين

غزة-الرأي

كرّم العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس في مكتبه "3" من ضباط وأفراد إدارات شرطة خان يونس وذلك بعد إلقائهم القبض على أحد المطلوبين لمركز الإصلاح والتأهيل.

وحضر التكريم كلاً من العقيد عماد الغلبان نائب مدير شرطة محافظة خان يونس والمقدم مازن العصار مدير شرطة مرور خان يونس والمقدم محمد بدير مدير الدوريات المركزية لشرطة خان يونس .

بدوره، أثنى العميد بركة على جهودهم المبذولة وتعاونهم مع ضباط مركز الإصلاح والتأهيل الذي استعان بهم في إلقاء القبض على أحد المطلوبين الهاربين منهم، متمنياً ان يعم هذا الأداء المتميز كافة عناصر الشرطة.