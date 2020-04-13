وكالة الرأي الفلسطينية مدير شرطة خانيونس يُكّرم "3" ضباط وأفراد لإلقائهم القبض على أحد المطلوبين وكالة الرأي الفلسطينية الاوقاف تؤكد على استمرار جهودها لتوفير متطلبات الوقاية من فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تتم استعداداتها لاستقبال العالقين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية مُديريات الداخلية تصدر أكثر من 89 ألف معاملة في الربع الأول من 2020 وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ عدة جولات على مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تُغلق محطتي وقود برفح وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يستنكر اعتقال الاحتلال للنائب المقدسي المبعد "أبو طير" وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر شمال مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير شرطة خانيونس يُكّرم "3" ضباط وأفراد لإلقائهم القبض على أحد المطلوبين

13 نيسان / أبريل 2020 12:38

2
2

غزة-الرأي

كرّم العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس في مكتبه "3" من ضباط وأفراد إدارات شرطة خان يونس وذلك بعد إلقائهم القبض على أحد المطلوبين لمركز الإصلاح والتأهيل.

وحضر التكريم كلاً من العقيد عماد الغلبان نائب مدير شرطة محافظة خان يونس والمقدم مازن العصار مدير شرطة مرور خان يونس والمقدم محمد بدير مدير الدوريات المركزية لشرطة خان يونس .

بدوره، أثنى العميد بركة على جهودهم المبذولة وتعاونهم مع ضباط مركز الإصلاح والتأهيل الذي استعان بهم في إلقاء القبض على أحد المطلوبين الهاربين منهم، متمنياً ان يعم هذا الأداء المتميز كافة عناصر الشرطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) عائلـة فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟