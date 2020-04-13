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خلال زيارته لمصنع بدري وهنية

وادي: سنقدم كافة التسهيلات الممكنة لدعم المنتجات المحلية

13 نيسان / أبريل 2020 01:15

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غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي بمشاركة عدد من مسئولي الوزارة مصنع بدري وهنية بمحافظة غزة،
بدوره،أكد د. وادي على دعم الوزارة للمنشأت الصناعية وللقطاع الخاص، وتقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة لهم لدعم المنتجات المحلية، مطلعا على الإجراءات والعمل داخل المصنع.
وأشاد وادي بالمنتجات والاصناف التي يتم تصنيعها وانتاجها داخل المصنع ، مؤكداً  أن هذا المصنع من أهم اركان الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لما يوفره من فرص عمل لتشغيل أكثر من 200 عامل وموظف داخله.
من جهته، رحب المدير العام للمصنع فؤاد هنية، بوكيل الوزارة والوفد المرافق له، مثمناً دور الوزارة الفعال في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني.
وأثنى على جهود طواقم و موظفي ومفتشي الوزارة لما يبذلوه من عمل متواصل في المراقبة والتفتيش على المنشأت الصناعية من أجل حماية المستهلك الفلسطيني، مؤكداً أن شركة بدري وهنية ستواصل جهودها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني رغم التحديات القائمة.

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