أخصائيو الطب الوقائي: جاهزون لتحمل مسئوليتنا في تحصين المجتمع

غزة-الرأي

أكد عدد من اخصائيو الطب الوقائي فى وزارة الصحة على جهوزيتهم الدائمة والمستمره في سبيل خدمة المجتمع لحمايته من أي امراض أو مستجدات .

بدورها ، قالت أخصائية الأوبئة د. أكسانا أبو سعدة، والتي تعمل ضمن طاقم الطب الوقائي لوزارة الصحة في محافظة الشمال

"لا يعيقنا عن أداء واجبنا شيء"، و" نحن جاهزون دائما "

وأضافت د. أبو سعدة: "طبيعة عملنا سحب العينات والتي تتم عن طريق الأنف حتى وصولها لطرف الحنجرة وهو يحتاج الى مهارة في سحبها، حتى لا يتعرض الشخص المشتبه بوجود اعراض فيروس كورونا الى العطس، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الأمن الصحي لهم، والذي يتطلب منا الحرص الزائد والدقة في سحب العينات".

وعن المعاناة التي يجدها أخصائيي طب الأوبئة في بيوتهم، قالت "عملنا يحتاج إلى الكثير من الاحتياطات الواجب اتخاذها فرغم التزامنا بلباس واقي يشمل جميع الجسم أثناء سحب العينات، إلا اننا نقوم بإجراءات واجبة في المنزل حفاظا على صحة الجميع وذلك بخلع الحذاء خارج المنزل، وغسل الملابس لوحدها، وعدم الاختلاط المباشر مع الأبناء".

من ناحيته ، أكد أخصائي الأوبئة د. عماد التتري بأن سحب العينات يتبع قرار لجنة استشارية تقوم باختيار عينات من العائدين عبر معبري "رفح" و "بيت حانون" في أماكن حجرهم في المدارس والفنادق والمستشفيات التي تتم استضافتهم فيها، مشيرا بأن عملهم يمتد على مدار الساعة، لافتا الى تواصله مع والدته التي تعاني مرضا مزمنا والاطمئنان على صحتها، وسماع دعواتها له عبر الهاتف وذلك حرصا على سلامتها.

وأضاف" نحن نتعامل مع حالات تتوقع بوجود حالات موجبة قد تكون مصابة بفيروس كورونا، لذا يجب توخي الحذر".

من جهته، أوضح الحكيم عبد الله زقوت الذي يعمل ضمن الفريق أن عملهم يتطلب منهم الحرص والدقة، لافتا الى الوسائل الاحترازية التي يتخذها للتعامل مع اطفاله للحفاظ عليهم، وتجنب الاختلاط بهم وبالأهل والاقارب والجيران، رغم التقيد باللباس الواقي الذي يغطي جميع انحاء جسمه، لافتا الى تحمله المسئولية تجاه مجتمعه لحمايته وتحصينه في مواجهة فيروس "كورونا.