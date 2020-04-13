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إغلاق 11 نقطة تعبئة "غاز" عشوائية مخالفة للشروط في القطاع

13 نيسان / أبريل 2020 02:21

غزة – الرأي:

أغلقت دائرة مباحث التموين بالشرطة، إحدى عشرة نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة، مخالفة لشروط الأمن والسلامة، وذلك بعد استصدار قرار بالإغلاق من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال الجولات التفقدية على المنشآت خلال الأسبوع الماضي، بالاشتراك مع كل من: بلدية غزة، دائرة الأمن والسلامة بالدفاع المدني، هيئة البترول، وشرطة البلديات.

وذكر المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين، أن قرار الإغلاق جاء بعد تسليم إخطارات لـ 87 نقطة تعبئة غاز مخالفة للشروط خلال جولات الأسبوع الماضي، وأن النقاط المغلقة لم تلتزم بعد تسليمها الإخطارات.

وأضاف أنه جرى خلال الجولات مُصادرة أربعة أجهزة لتعبئة الغاز غير مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة.

ولفت "قنيطة" إلى أن الجولات التفتيشية تستهدف "الحرف الخطرة" منعدمة شروط السلامة في جميع محافظات قطاع غزة، والتي تفتقر للأمان وغير حاصلة على التراخيص اللازمة؛ وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أبناء شعبنا.

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