عزل مخيم النصر للاجئين الفلسطينيين بالأردن جراء "كورونا"

عمان - الرأي

أغلقت منطقة في جبل النصر للاجئين الفلسطينيين شرق عمان، بشكل كامل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن القرار جاء بعد اكتشاف 3 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، إثر إجراء فحوص عشوائية في منطقة النصر، كما سيتم إجراء فحوص لمخالطين للمصابين في منطقة النصر.

من جهته، قال رئيس لجنة خدمات مخيم النصر زياد سلمان، إن فريقًا طبيًا زار المخيم السبت، لأخذ عينات عشوائية، والتي وصلت إلى 165 عينة فورية وكانت النتائج سلبية، وكذلك 43 مسحة أنفية، كان من ضمنها 3 عينات فقط بنتيجة إيجابية.

وذكر سلمان أن مصاباً من المنطقة يعمل في محل تجاري في منطقة عبدون في غرب عمان والذي أغلق بعد اكتشاف الإصابة، إضافة إلى "رجل وزوجته".

ويشهد المخيم كثافة سكانية عالية، حيث تبلغ مساحته 69 دونمًا، ويسكنه 15 ألف نسمة.