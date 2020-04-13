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الأوقاف تستعد لإطلاق حملة "لعلهم يرجعون" الإلكترونية

13 نيسان / أبريل 2020 05:07

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غزة- الرأي:

تستعد وزارة الأوقاف في قطاع غزة لإطلاق حملة إلكترونية بعنوان "لعلهم يرجعون" في إطار تعزيز الوعي الديني في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" في أرجاء العالم.

وتشرف على الحملة الإدارة العامة للوعظ والإرشاد في الوزارة، حيث تنطلق غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً من خلال التغريد على وسم #لعلهم_يرجعون.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تعزيز جملة من القيم والمفاهيم من أبرزها: أهمية معرفة سنن الله في عباده، وحكمته من المحن والأزمات، وأثرها على الفرد والأمة.

وقالت: "وتهدف الحملة إلى بيان أثر التوبة في دفع البلاء وحاجة البشرية إلى عدالة الإسلام ورحمته في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية".

ودعت نشطاء التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في إنجاح هذه الحملة عبر نشر ومشاركة المنشورات والتصاميم والمواد المرئية الخاصة بالحملة والتفاعل معها على أوسع نطاق.

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