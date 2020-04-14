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القدرة يتفقد مراكز توريد وتوزيع الأعلاف على مربي الدواجن

14 نيسان / أبريل 2020 02:38

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غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية الدكتور ابراهيم القدرة، مراكز توريد الأعلاف التي من المقرر توزيعها ضمن منحة لجنة المتابعة الحكومية في غزة، يوم الأربعاء القادم بقيمة (مليون دولار) لصالح مربين الدواجن والمزارعين.
وعاينت طواقم وزارة الزراعة شحنات الاعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في مختبرات وزارة الاقتصاد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.
وكانت الزراعة، أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.
ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة كورونا، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

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