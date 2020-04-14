الاقتصاد تواصل حملاتها على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار

غزة-الرأي

نظمت طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية.

فعلى صعيد دائرة حماية المستهلك قالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في الايجاز اليومي، أن مفتشو حماية المستهلك نفذوا 212 جولة وزيارة للمحال والمنشأت التجارية، وتحرير 46 محضر ضبط واتلاف.

وشاركت لجنة الامن والسلامة بمحافظة رفح في الجولات التفتيشية للرقابة والتفتيش على المنشات الغذائية، وتتكون اللجنة من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، مباحث التموين، الدفاع المدني، والبلدية.

كما قامت طواقم التفتيش بمحافظة رفح بإتلاف 2طن محصول بازيلاء خضراء غير صالحة للاستخدام.

وكان مكتب رفح قد استقبل وفداً من الغرفة التجارية لبحث التنسيق المشتركة بينهما.

وذكر التقرير ان طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة اجرت جولة تفتيشية على الصيدليات لمراقبة المنظفات والمعقمات الصحية التي تباع للمواطنين.

وبين التقرير ان طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للصناعة نظمت زيارة لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزه وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط الامن والسلامة، شملت مخابز ومصانع شيبس.

*مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة*

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وأوضح التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 5.137 كوب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.