النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2471 )  الثلاثاء 14/4/2020

1987م وقف إضراب السجون بعد أن أنهى السجناء الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية" إضرابهم عن الطعام الذي استمر 70 يوماً والذي شارك فيه 3000 سجين فلسطيني من مجموع 4100 سجين أمني.