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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2471 ) الثلاثاء 14/4/2020
أخبار فلسطينية
اتصالات لعباس مع زعماء عرب لمواجهة «ضم» أجزاء من الضفة
اشتية: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج فترة 12 شهرا من أجل التعافي
الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات في مواجهة كورونا
البزم: أجرينا ترتيبات كبيرة لتنظيم وتسهيل وصول العالقين في مصر لغزة
الغول: الإعانات الدولية لمواجهة كورونا حق للفلسطينيين وليست حكرا للسلطة
غزة.. إدخال جهاز مخبري لفحص عينات "كورونا"
ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الاصابات إلى
غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا
أخبار إسرائيلية
سنودن في حديث لصحيفة إسرائيلية: استغلال نتنياهو لمعلومات الشاباك أخطر من كورونا
ترجيحات مراقبين ومحللين: إسرائيل ذاهبة لانتخابات برلمانية رابعة عاجلا أم آجلا وحكومة وحدة…
فيروس كورونا يودي بحياة حاخام «إسرائيل» السابق
نتنياهو: نبذل كل جهد ممكن لتشكيل حكومة مع حزب أزرق أبيض
نتنياهو يعلن حظر تجوال لمدة 36 ساعة في نهاية عيد الفصح اليهودي
الموساد ... سلاح إسرائيل غير السري في مواجهة كورونا
11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لدى الاحتلال بـ "كورونا"
ارتفاع الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 116
تحليل إخباري].. إسرائيل غارقة في أزمتها السياسية مع تعثر تشكيل
ريفلين يوافق على تمديد مهلة تشكيل الحكومة لغانتس يوماً واحداً
اخبار دولية
“كورونا” يفرض أعباء إضافية على الأزمة المالية الخانقة لـ”الأونروا”
ميلادينوف يلتقي كحلون ويبحثه معه تعاون اسرائيل مع السلطة
روسيا تعلن عن ابتكار علاج لفيروس كورونا
أخبار عربية
عزل مخيم النصر للاجئين الفلسطينيين بالأردن جراء "كورونا"
إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا داخل سوريا
«الجامعة» تحذر من خطورة الأوضاع في فلسطين
»الأردن يدرس تعديل إجراءات حظر التجول واستئناف العمل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون يهود يهاجمون فلسطينيين قرب البحر الميت
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا من الجالية الفلسطينية بالعالم إلى 30
آلاف الفلسطينيين فقدوا أعمالهم في غزة بفعل أزمة فيروس كورونا
ملادينوف يطالب بـ”إجراءات جريئة” لدعم الفلسطينيين لتجاوز أزمة “كورونا”
هكذا تستغل إسرائيل وباء كورونا من أجل ضم المستوطنات والأغوار
الحكومة الفلسطينية: إصابة بـ”كورونا” ترفع الإجمالي إلى 272
الشرق الاوسط
اتصالات لعباس مع زعماء عرب لمواجهة «ضم» أجزاء من الضفة
«حماس» تندد باعتقال إسرائيل نائباً في الضفة الغربية
الخليج الإماراتية
طعن جنديين «إسرائيليين» داخل قاعدة عسكرية في النقب
الشروق المصرية
اشتية: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج فترة 12 شهرا من أجل التعافي
حركة فتح: إسرائيل سبب بانتشار فيروس كورونا في القدس
آلاف الفلسطينيين فقدوا أعمالهم في غزة بفعل أزمة فيروس كورونا
الاهرام المصرية
ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 110 حالات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين وتصيب 3 آخرين بالاختناق في الضفة
الموساد ... سلاح إسرائيل غير السري في مواجهة كورونا
الغد الأردنية
“كورونا” يفرض أعباء إضافية على الأزمة المالية الخانقة لـ”الأونروا”
الشرق القطرية
فلسطيني يبدع تحفاً تراثية من النفايات!
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب من الخليل
الاحتلال يمنع الخروج من المدن والبلدات بدءًا من الغد حتى فجر الخميس
مصرع طفل دعسا شمال الخليل
وصول شحنة من التبرعات الصينية عبر مطار اللد
أمن السلطة يفرض إغلاقا كاملا على بلدات جنوب شرق القدس
مستوطنون يغرقون مزارع العنب بالمياه العادمة شمال الخليل
الاحتلال يعتقل نجل الشهيد "أبو صبيح" بعد اقتحام منزله
القدس المحلية
طعن شابين من لجنة الطوارئ في النبي صالح واصابتهما بجروح
إذاعة عبرية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مخيم شعفاط
طوارئ نابلس": إجراءات قانونية بحق المركبات التي تنقل العمال من
وفاة فلسطيني ثان بـ"كورونا" في أراضي 48
الشوا: صرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات على مدار
الاغاثة الزراعية تقدم 50 لباساً طبيا للجنة الطوارىء بنابلس
الحياة الجديدة
قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم (52) والتي عُقدت عبر الفيديو كونفرنس
اشتية: الاجراءات التي اتخذناها سابقا تبقى على حالها في المحافظات كافة
"فتح": إسرائيل سبب بانتشار فيروس "كورونا" في القدس
الأيام
»غانتس ونتنياهو يقدمان طلباً مشتركاً لتمديد مدة تفويض تشكيل الحكومة
» 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رافات وجنين والخليل
»هكذا دمر مستوطنون محصول مزارع في عين قينيا
»مقتل رضيعة جراء عبث شقيقتها بسلاح في الخليل
»"كورونا" والمخيمات .. التزام بالتعليمات وتزايد المحتاجين للعون
»الرئيس يطمئن على المواطنين في المواقع المصابة بـ"كورونا"
وكالة صفا
مجلس الوزراء يدعو إلى استمرار التقيد بالتدابير الاحترازية ويتخذ جملة قرارات
الاحتلال يعتقل الأسير المحرر صهيب جرار
التربية تطلق فضاءً تفاعليًا للطلبة بعنوان "تأمَّل"
مبادرات تطوعية في باقة والجت لمواجهة كورونا
نادي الأسير: الاحتلال يُواصل الاعتقالات رغم انتشار "كورونا"
الجامعات العبرية تعدّل شروط قبول العام الدراسي بسبب كورونا
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف تستعد لإطلاق حملة "لعلهم يرجعون" الإلكترونية
الداخلية تتم استعداداتها لاستقبال العالقين عبر معبر رفح
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القدس
إغلاق 11 نقطة تعبئة "غاز" عشوائية مخالفة للشروط في القطاع
الاقتصاد تواصل حملاتها على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة
القدرة يتفقد مراكز توريد وتوزيع الأعلاف على مربي الدواجن
زراعة خانيونس تشارك في توزيع مدخلات زراعية لعدد من المزارعين
فلسطين اليوم
خبير اقتصادي: ازمة كورونا عقدت الواقع الاقتصادي الفلسطيني وإجراءات تفادي الأزمة غير كافية
جنود الاحتلال يشتكون الجوع في قواعدهم العسكرية
طلبة (توجيهي) يتحدونّ إجراءات "كورونا" بمتابعة دروسهم على القنوات الإعلامية
ملحم: إصابة جديدة بكورونا في جنين يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 309
غزة: رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات وزارة الشؤون الاجتماعية
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف جيش الاحتلال الى 155
بالصور مبادرة "بسكليت لنا حياة".. تطرق بيوت دير البلح لاستمرار تعليم الأطفال
سما نيوز
الرئيس يؤكد استمرار إجراءات الطوارئ الاستثنائية للحد من انتشار كورونا
ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول في بيت لحم
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يقدم مساعدات تموينية وأدوية لعدد من قرى وبلدات المحافظة
"طوارئ نابلس": إجراءات قانونية بحق المركبات التي تنقل العمال من وإلى الحواجز الاسرائيلية
الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية في ضواحي القدس
غزة: تحرير 46 محضر ضبط وإتلاف خلال اليوم
عرب 48
إصابة أخرى في الخليل ترفع حصيلة كورونا بالضفة وغزة إلى 310
شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا
ضغوط قضائية تدفع الاحتلال لتأهيل مركز فحوصات كورونا شرقي القدس
إصابة جديدة في جنين ترفع حصيلة كورونا بالضفة وغزة إلى 309
وكالة وفا
الإحصاء: أكثر من 453 الف عامل فلسطيني تضرر من أزمة ..
"الأعمال الامارتية" تقدم غرفة تعقيم لمستشفى ..
"الأعلى للشباب والرياضة": مراجعة لآلية الدوا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 14 نيسان (أبريل)
- 2002م استشهاد القائد من كتائب شهداء الأقصى يوسف أحمد قبها (أبو جندل) بعد نفاد ذخيرته في معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 1987م وقف إضراب السجون بعد أن أنهى السجناء الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية" إضرابهم عن الطعام الذي استمر 70 يوماً والذي شارك فيه 3000 سجين فلسطيني من مجموع 4100 سجين أمني.
- 1984م مقتل خمسة عشر جنديا في هجوم بسيارة ملغومة على مقر عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
- 1948م الجماعات الصهيونية ترتكب مذبحة في قرية "ناصر الدين" غرب طبرية في فلسطين قتل فيها نحو 100 من المواطنين العرب، وقد تخفى المعتدون بزي المقاومين العرب ثم أطلقوا النار على السكان المدنيين.
- 1934م جيش الاحتلال البريطاني يأسر أحد قادة المقاومة المسلحة في فلسطين محمد محمود أبو جلدة (أعدمه الاحتلال البريطاني في القدس).