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رئيس دولة يضع على مواطنيه “شرطا غريبا” للمشي في الشوارع

14 نيسان / أبريل 2020 03:43

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قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، إن أي شخص يقود سيارة في السلفادور دون مبرر لخروجه من منزله سيتم سحب رخصة القيادة منه، معززا محاولات فرض تطبيق قواعد وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس السلفادوري عن “حظر المشي في الشوارع دون كمامة”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وبناء على طلبه مؤخرا، وافق الكونغرس في السلفادور في 14 مارس على قانون طوارئ علق بشكل مؤقت حق حرية التنقل وحرية التجمع، وبعد ذلك بأسبوع، قرر أبو كيلة فرض البقاء في المنازل، مهددا بسجن أي شخص يخالف ذلك 30 يوما.

وبموجب هذا الأمر لا يسمح إلا لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج لشراء طعام أو دواء، كما لا يسمح بالخروج من المنازل إلا لموظفي البنوك والسائقين وموظفي المطاعم والقائمين على خدمات التوصيل والصحفيين والمسؤولين وأفراد الجيش والشرطة والعاملين في السوبر ماركت وموظفي هيئات النقل والعاملين في مجال الصحة.

ولا بد أن يحمل هؤلاء أوراق اعتماد من شركاتهم ورسالة من أصحاب الشركات بالسماح لهم بالخروج.

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