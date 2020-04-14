برشلونة يقرر إعارة كوتينيو للمرة الثانية في الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر إعارة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو مرة أخرى في الصيف، وقد يكون الدوري الإنجليزي، هو الوجهة المحتملة للاعب الذى تتنافس عليه أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام وإيفرتون.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة يتطلع إعارة كوتينيو مرة أخرى الموسم المقبل، بعد انخفاض مستواه بشكل كبير منذ رحيل عن ليفربول الإنجليزي، وعدم تكيفه مع أسلوب لعب البارسا.

برشلونة كان قد دفع 160 مليون يورو للتعاقد مع كوتينيو في فترة الانتقالات لشهر يناير 2018، ولكن يمكن بيعه مقابل مبلغ أقل بكثير من المذكور خلال الفترة المقبلة إذا تم بيعه.

وقرر برشلونة الموسم الماضي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد مع خبار الشرا مقابل 120 مليون يورو، ولكن يبدو أن الفريق البافاري لا يريد كوتينيو مرة أخرى.

يذكرأن كوتينيو انضم لصفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى 2019-2020، حيث شارك فى 32 مباراة مع الفريق البافارى فى جميع البطولات وسجل خلالهم 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.