اعترف المدير الرياضي السابق لفريق جنوى الإيطالي، ستيفانو كابوزوكا، أنه وقع مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في عام 2010، حيث كان وقتها نجم البافاري في صفوف فريق ليج بوزنان.

وقال كابوزوكا فى تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا": "تم الاتفاق مع ليفاندوفسكي في عام 2010، جاسبريني كان يعرفه جيدًا، كان على وشك الفحص الطبي، ولكن بعد ذلك قام رئيس النادي بتغيير رأيه".

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا واحدًا من أكثر أفضل المهاجمين في العالم فيما بعد ، حيث سجل 303 أهداف لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

ولكن رئيس جنوى لم يرتكب الخطأ نفسه بعد عدة سنوات، حيث اشترى مواطنه كريستوف بياتيك من نادي كراكوفيا مقابل 4 ملايين يورو فقط في يونيو 2018 قبل بيعه إلى ميلان مقابل 30 مليون يورو بعد ذلك.

ويحتل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، صدارة هدافي الدورى الألمانى "البوندزليجا للاعبين الحاليين.

ويعد ليفاندوفسكى هو هداف اللاعبين الأجانب فى تاريخ الدورى الألمانى برصيد 227 هدفا، وأيضا هداف المسابقة بالنسبة للاعبين الحاليين.