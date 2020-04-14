وكالة الرأي الفلسطينية مكتب المُراقب العام يتفقد الخدمات الطبية العسكرية وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير :توزيع سـلال خـضـار على (150) عائلـة فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية هل يقي الحر والشمس من كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الأشباح" تساعد السلطات الإندونيسية بإبقاء الناس في منازلهم وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة بالهند تحويل القطارات لمستشفيات عزل لمرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية فيتامين D خط دفاع قوي يعزز جدار المناعة ضد عدوى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم تقنية التنفس العميق للتخلص من القلق بسبب كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية عفانة يعود إلى بيته القديم وكالة الرأي الفلسطينية مفاجأة.. جنوى كان قريبا من التعاقد مع ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يقرر إعارة كوتينيو للمرة الثانية في الصيف
أخبار » الرياضة و الملاعب

عفانة يعود إلى بيته القديم

14 نيسان / أبريل 2020 03:51

1
1

أكد مصدر مقرب لـ "موقع الأقصى سبورت" عن عودة الحارس المميز أحمد عفانة إلى بيته الأول شباب جباليا "الثوار" من جديد بعد انتهاء فترة اعارته من الهلال الغزي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكشف المصدر أن عفانة وقع على عقود عودته من جديد إلى شباب جباليا بشكل نهائي ويبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل مجلس إدارة النادي خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر عفانة من أفضل الحراس في قطاع غزة، بعدما قدم موسم خرافي ومميز مع هلال غزة ونال إعجاب الجميع بأدائه وتصدياته الرائعة مما جعل الثوار تتمسك بعودته من جديد ليشكل إ    افة قوية في صفوف الفريق الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير :توزيع سـلال خـضـار على (150) عائلـة فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟