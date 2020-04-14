عفانة يعود إلى بيته القديم

أكد مصدر مقرب لـ "موقع الأقصى سبورت" عن عودة الحارس المميز أحمد عفانة إلى بيته الأول شباب جباليا "الثوار" من جديد بعد انتهاء فترة اعارته من الهلال الغزي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكشف المصدر أن عفانة وقع على عقود عودته من جديد إلى شباب جباليا بشكل نهائي ويبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل مجلس إدارة النادي خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر عفانة من أفضل الحراس في قطاع غزة، بعدما قدم موسم خرافي ومميز مع هلال غزة ونال إعجاب الجميع بأدائه وتصدياته الرائعة مما جعل الثوار تتمسك بعودته من جديد ليشكل إ افة قوية في صفوف الفريق الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.