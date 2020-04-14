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أخبار » الأسرة و المجتمع

هل يقي الحر والشمس من كورونا؟

14 نيسان / أبريل 2020 04:07

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أكدت منظمة الصحة العالمية،أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرضد "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة أن "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد".

وأضافت المنظمة أن "المرء قد يصاب بمرض كوفيد 19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا مشيرةإلى أن بعض البلاد ذات الطقس الحار أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تذكّر من جديد بضرورة الحرص على غسل الأيدي جيدا، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".

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