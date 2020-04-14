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مكتب المُراقب العام يتفقد الخدمات الطبية العسكرية

14 نيسان / أبريل 2020 04:14

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غزة-الرأي

تفقد وفد من مكتب المراقب العام   يترأسهم العقيد صالح أبوعودة مساعد المراقب العام للشؤون الرقابة، مديرية الخدمات الطبية العسكرية، وذلك في إطار تقييم إجراءات خطة الطوارئ التي تنفذها الداخلية لمواجهة فايروس كورونا ، حيث كان في استقبالهم العميد محمد صالح مدير الخدمات الطبية العسكرية و العقيد وعدد من مدراء مديرية الخدمات.

بدوره، أوضح العقيد صالح أبوعودة أن الزيارة تأتي في إطار تقييم الإجراءات الخاصة المعتمدة في حالة الطوارئ والاطلاع على خطة الخدمات الطبية العسكرية وما تم انجازه واقتراح استراتيجية دفاع لمجابهة فايروس كورونا.

من جانبه، استعرض العميد محمد صالح أهم انجازات الخدمات الطبية، مبينآ أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية تشمل عدة أجهزة وتم الخروج بعدة توصيات في بداية الأزمة.

وتخلل اللقاء استعراض آليات توزيع الأطباء علي أماكن الحجر الصحى، وآليات التعاون والتنسيق بين الخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة.

وأوضح العميد محمد صالح لوفد مكتب المراقب العام دور العاملين في الخدمات الطبية العسكرية والجهد والعطاء الذي بذلوه لانجاز خطة الطوارئ. 

وأشار إلى أن الخدمات الطبية العسكرية أصدرت العديد من النشرات الإرشادية والتوضيحية بخصوص التعامل مع فايروس كورونا وتم توزيعها على أجهزة الوزارة، مبينآ أنه تم توزيع مواد التعقيم والكمامات على جميع اركان الوزارة.

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