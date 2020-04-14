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اللواء "صلاح" يتفقد إجراءات تأمين مستشفى "الصداقة" التركي

14 نيسان / أبريل 2020 04:15

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غزة-الرأي

أجرى مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، صباح الإثنين، زيارة تفقدية لمستشفى الصداقة التركي بغزة، للاطلاع على ترتيبات استقبال وتأمين استضافة المرضى في الحجر الصحي الاحترازي، من القادمين عبر معبر رفح.

وأكد اللواء صلاح على جاهزية الأطقم الشرطية والأمنية للتعامل مع المستضافين، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفق إجراءات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن أمن وسلامة المواطنين هما الوظيفة الأسمى لعناصر الأمن والشرطة.

وخاطب "صلاح" ضباط وعناصر الشرطة بأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية، في خدمة المرضى المستضافين في المستشفى، وتلبية جميع احتياجاتهم.

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