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بلدية خان يونس :استمرار حملات تعقيم أحياء وشوارع المدينة لمجابهة فايروس كورونا

14 نيسان / أبريل 2020 04:19

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غزة-الرأي

تواصل الطواقم المختصة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملات تعقيم أحياء المدينة والشوارع المختلفة والمرافق العامة والأسواق وكافة الأماكن وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة فايروس كورونا.

وقامت فرق التعقيم بدائرة الصحة والبيئة برش المواد الطبية في حي المحطة وشوارعه الرئيسة والفرعية ومركز شرطة المدينة، وكذلك الأحياء الجديدة غربي المدينة إلى جانب مرافق الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

ويأتي تنفيذ حملات التعقيم ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة في إطار جهود البلدية ودورها المستمر واليومي في تعقيم كل مراكز التجمعات وأحياء خان يونس، حيث من المتوقع أن تزداد وتيرة الحملة والتي ستطال كافة أرجاء المدينة وأحيائها والمناطق السكنية المكتظة.

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