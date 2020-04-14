قسم الرقابة الدوائية :استمرار الجولات الرقابية على تصنيع المعقمات

غزة-الرأي

اشادت الادارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بجهود العاملين فيها بمراقبة تصنيع المعقمات الطبية ومعقمات الايدي وذلك لضمان جودتها سواء كانت مصنعة محلياٌ أو مستوردة للتاكد من مطابقتها لمواصفات الجودة المعتمدة من الوزارة.

بدوره ،أوضح د.أيمن كردية مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة أن وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لتعزيز جولاتها الرقابية على الصيدليات ومستودعات الادوية في قطاع غزة ،حيث يتم فحص عشرات العينات من المعقمات أسبوعياُ وتحليلها في مختبرالصحة العامة في وزارة الصحة لتأكد من فعاليتها ومطابقتها لمعايير الجودة.

وحذر د. كردية أن هناك بعض الشركات لجأت الى استخدام الكحول الميثيلي في صناعة المطهرات والمعقمات نتيجة النقص الشديد في الكحول الإيثيلي المتواجد في الاسواق لافتاً الى خطورة استخدامه في صناعة المطهرات وتأثيره السلبي على العين والجلد في حال ملامستهما وقد تم احالة عدد من الشركات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وأكد أن المعقمات الطبية المصنعة من مواد كحولية المستخدمة في تعقيم الايدي والاسطح تعتبر من الامور الأساسية ضمن الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال د.كردية إن الرقابة على جودة وسلامة المستهلكات الطبية في الصيدليات ومستودعات الادوية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الرقابة الدوائية و التي تهدف الى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين .

كما وطمأن د.كردية جميع المواطنين بجودة المعقمات المتواجدة في صيدليات قطاع غزة وخضوعها للرقابة الدائمة مطالباً الجميع بضرورة الاتصال على الرقم المجاني 103 في حال وجود أي تجاوزات .