"قوافل الخير" توزّع طرودًا طبية على أطفـال مرضى فـي غزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، طروداً طبية على أطفال مرضى السرطان والدم في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة.

وتـم توزيع 150 طردًا على هؤلاء الأطفال ضمن مشروع إعانة المرضى الذي تنفذه الجمعية في قطاع غزة، بتبرعات أهل الخير في الخارج.

واحتوت الطرود على (العلاجات الطارئة، ميزان حرارة، كمامات، كونتات، معقم، صابونة، ديتول، محارم بأنواعها، ومداليات وألعاب أطفال).

وحول هذا المشروع الخيري، تحدث مدير الجمعية علي المغربي، قائلا:" بحمد الله وفضله رسمنا الابتسامة على شفاه الأطفال المرضى في مستشفى الرنتيسي، بتسليمهم حاجيات وألعاب هم بأمس الحاجة لها، في ظل خطرCoronavirus Covid_19 المعدي".

وأوضح أن المشروع شمل أطفال مرضى سرطان بكافة أنواعه والمرضى المحجورين داخل المستشفى الذين جاؤوا لغزة بعد رحلة علاج في الخارج.

وأشار إلى أن الجمعية اختارت هذه الفئة كونها الأكثر عرضة لخطر Coronavirus لعدم وجود مناعة لديهم وتم تنفيذ هذا المشروع للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الأمراض المتفشية.

وشكر مدير الجمعية أهل الخير على تبرعاتهم وصدقاتهم المستمرة للمرضى المحتاجين، والتي تساهم في تخفيف معاناتهم وآلامهم، داعيا لمزيد من الخير في هذا المجال