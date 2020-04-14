خدمات الطفولة توزع منظفات على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة

غزة- الرأي

نفذت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح أمس الأحد مشروع " طرود المنظفات والمعقمات الصحية 3 " على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة في منطقة شرق مدينة غزة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تعمل بها الجمعية لمواجهة فايروس كورونا.

وأضح الأخصائي الإجتماعي بلال البايض من الجمعية، استفادة 30 أسرة لديها أطفال مرضى وذوي إعاقة، من الطرود الصحية التي تحتوي على المنظفات والمعطرات والمعقمات المختلفة، وذلك وقوفاً معهم في ظل حالة الطوارئ التي يعيشونها في قطاع غزة .

وأشار، إلى أن خدمات الطفولة تسعى بشكل متواصل من أجل الوقوف بجانب الأطفال المرضى وذوي الإعاقة وأسرهم وتقديم لهم المساعدة بقدر المستطاع للتخفيف من معاناتهم والحفاظ على سلامة صحتهم.

وأعرب البايض، عن شكره للشعب الجزائري الشقيق لوقفاته المستمرة مع أهالي قطاع غزة ومساندتهم له في شتى المجالات المعيشية والحياتية.