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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

14 نيسان / أبريل 2020 08:14

رام الله - الرأي

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين  والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وذكرت أن الجو يوم غد الأربعاء يكون غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويصبح الجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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