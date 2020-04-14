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من مساء اليوم حتى فجر الخميس المقبل

إغلاق شامل في "إسرائيل" للحد من انتشار "كورونا"

14 نيسان / أبريل 2020 08:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي ك

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على التقييدات والإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح العبري"، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن التعليمات التي صادقت عليها الحكومة ستدخل حيز التنفيذ الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء حتى فجر يوم الخميس المقبل.

ووفقا للتعليمات، سيحظر على المواطنين التنقل والسفر بين المدن، خلال الفصح العبري، على أن يحظر منذ ساعات صباح اليوم التنقل بين الأحياء السكنية للحريديم والخروج من البلدات اليهودية الحريديم التي فرض عليها الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وستقتصر احتفالات عيد "الفصح" على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر، وستفرض الشرطة التقييدات عبر انتشارها قبالة المخابز لمنع التجمهر.

وبموجب التقييدات التي أقرت ضمن أنظمة الطوارئ، فإن بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة، بدءًا من الليلة، حتى الساعة الـ05:30 فجر الخميس.

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