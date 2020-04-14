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ريفلين يمهل نتنياهو وغانتس 48 ساعة لتشكيل حكومة

14 نيسان / أبريل 2020 08:26

القدس المحتلة - الرأي

قرر رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الليلة، تمديد مهلة التفويض الممنوحة لرئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية، وذلك في أعقاب طلب قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حكومة وحدة إسرائيلية.

وعقد نتنياهو جلسة مع غانتس، انطلقت بعد منتصف ليل الاثنين، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي، وذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقاها في وقت سابق مساء الإثنين، لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

وخلال الاجتماع، قدم غانتس ونتنياهو طلبا مشتركا لريفلين، بتمديد فترة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة بـ14 يوما، علما بأن مهلة الـ28 الممنوحة لغانتس انتهت الليلة.

واستجاب ريفلين للطلب، وقال في بيان صدر عن ديوانه: "بناء على البيان الذي أصدره أمس، تلقى الرئيس طلبا مشتركا من نتنياهو وغانتس بتمديد الفترة الممنوحة للأخير"، وأضاف "تم تقديم الطلب بموافقة الطرفين بعد التوصل إلى تفاهمات جعلتهما قريبان جدا من الاتفاق". وبناء عليه قرر ريفلين "تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي يوم الأربعاء، 15 نيسان/ أبريل، عند منتصف الليل".

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