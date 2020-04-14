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الاحتلال يعتقل شابًا من جنين بعد استدعائه للمقابلة

14 نيسان / أبريل 2020 08:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الشاب صهيب نصر جرار من قرية واد برقين بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جرار، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.

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