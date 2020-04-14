شرطة بلدية رفح تُتلف خضروات فاسدة

رفح- الرأي

أتلفت شرطة بلدية رفح بالتعاون مع موظفي بلدية رفح، أكثر من "900" كيلو من ثمار البازيلا الفاسدة، وذلك بعد التحري من طرف الشرطة عن تفريغ عربات مياه الصرف الصحي في نفس الأرض قبل زراعتها.

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير شرطة بلدية رفح: "توجهنا للمكان عند قطف الثمار وقبل نزولها للأسواق وقمنا بإتلاف الكمية المذكورة وتم التواصل من قبل البلدية مع جهات الاختصاص في وزارة الزراعة - الاقتصاد- مباحث التموين وأخذ الإجراءات القانونية حسب الأصول".

في سياق متصل، أتلفت شرطة البلدية برفح 100 كيلو من ثمار البندورة الفاسدة قبل بيعها في السوق المركزي للخضار خلال الجولة اليومية برفقة قسم الصحة والبيئة في بلدية المحافظة.