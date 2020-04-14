وصول 127 عالقًا إلى غزة عبر معبر رفح أمس

غزة - الرأي

وصل 127 مواطناً عالقاً، أمس الاثنين، إلى قطاع غزة قادمين من الجانب المصري في اليوم الأول من فتح المعبر استثنائياً لأربعة أيام في اتجاه الوصول فقط.

وقالت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن أطقمها سهّلت دخول 127 مواطناً وصلوا عبر المعبر خلال عمل أمس الإثنين، بعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى نقل جميع المواطنين القادمين من معبر رفح إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة؛ لقضاء مدة 21 يوماً قابلة للتمديد وفق تعليمات وزارة الصحة.