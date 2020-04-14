10 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالضفة ترفع الحصيلة لـ 284

رام الله - الرأي

أفاد المتحدث باسم الحكومة برام الله إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد المصابين إلى 284 مصابا، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصباحي اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن غالبية الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، ومخالطين لهم من عائلاتهم وأصدقائهم، مطالبا جميع أبناء شعبنا التزام بيوتهم حفاظا عليهم وعائلاتهم.

بدوره، أوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أن الحالات الـ10 الجديدة سجلت في بلدة العيزرية (5 حالات)، و3 حالات في قرية رافات شمال غرب القدس، وحالة في جنين، وحالة في الخليل.