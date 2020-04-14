تربية الوسطى تطلق مسابقة الرائعون الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة

الوسطى- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، للمرة الأولى على مستوى الوطن، مسابقة الرائعون الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع الكتلة الإسلامية، لتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلبة وتهيئتهم لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في ظل حالة الطوارئ الحالية.



مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، تحدث عن أهمية هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن وهي أحد أدوات التعلم عن بعد ودورها في زيادة تحصيل الطلبة ورفع مستواهم ومعدلهم في الامتحان النهائي، معتبراً أن نتائج هذه المسابقة تنعكس على نتائجهم وتفوقهم في الثانوية العامة.



وأضاف الحاج أن المسابقة تهدف الى تنمية ورعاية قدرات الطلبة بما ينعكس على مستوى تحصيلهم، وزيادة التنافسية بين الطلبة والاستغلال الأمثل للوقت خلال فترة الطوارئ وتوفير التعلم لجميع الطلبة في ظل بيئة تربوية تتميز بالجودة والإبداع باستخدام التقنية الحديثة بفاعلية للاستمرار في التعلم ورفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.

وتشمل المسابقة الإلكترونية طلبة الفرعين العلمي والعلوم الإنسانية وتتكون من مرحلتين لكل فرع من خلال رابط الكتروني تم الاعلان عنه وتكون المشاركة متاحة لجميع طلبة الثانوية العامة، وستقوم المديرية بعد انتهاء المسابقة بتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة والمدارس الأكثر مشاركة على مستوى المديرية.