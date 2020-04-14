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بلدية غزة تصادر مكبرات صوت من الباعة غير الملتزمين بالتعليمات

14 نيسان / أبريل 2020 11:53

بلدية غزة تصادر مكبرات صوت من الباعة غير الملتزمين بالتعليمات
بلدية غزة تصادر مكبرات صوت من الباعة غير الملتزمين بالتعليمات

غزة- الرأي

صادرت طواقم دائرة النظام والانضباط في  بلدية غزة، مجموعة من مكبرات الصوت من الباعة المتجولين غير الملتزمين بتعليمات البلدية وضوابطها، ضمن جهودها في مكافحة ظاهرة التلوث السمعي والحد من الضوضاء الناتجة عن استخدام هذه المكبرات بالتعاون مع شرطة البلديات في محافظة غزة.

وذكرت الدائرة أنه يتم تسيير دوريات تفتيش مشتركة من البلدية وشرطة البلديات بشكل يومي في كافة المناطق والأحياء حسب الجدول المتفق عليه، وخاصة في الأوقات المحظور فيها استخدام مكبرات الصوت، لمكافحة هذه الظاهره والقضاء عليها، لما تسببه من ازعاج وضوضاء وضرر للمواطنين.


وأشارت إلى مصادرة ١١٥ مكبر صوت من المخالفين من بداية عام 2020 وحتى الآن، وخاصة ممن لم يلتزموا بقرار عدم استخدام مكبرات الصوت فى الفترة المسائية.
وأكدت أن الحملة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة الضارة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم ١١٥.

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