وكالة الرأي الفلسطينية الجيش الأبيض والكورونا..معركة تحدىٍ لم تنتهِ (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية 10 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالضفة ترفع الحصيلة لـ 284 وكالة الرأي الفلسطينية وصول 127 عالقًا إلى غزة عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرر من أزمة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 391 مصابًا بفيروس كورونا بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلدية رفح تُتلف خضروات فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تُنفذ 22 مهمة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق "كرم أبو سالم" اليوم وغدًا بحجة الأعياد وكالة الرأي الفلسطينية 117 حالة وفاة و11868 مصابًا بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مواطنين بالأغوار
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تواصل ازالة الأتربة المترسبة في بركة الشيخ رضوان

14 نيسان / أبريل 2020 11:58

بلدية غزة تواصل ازالة الأتربة المترسبة في بركة الشيخ رضوان
بلدية غزة تواصل ازالة الأتربة المترسبة في بركة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

واصلت بلدية غزة منذ ساعات فجر اليوم  الثلاثاء، أعمال تنظيف وإزالة الأتربة في حوض ترسيب بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان ، والتي إنجرفت مع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.
 .

وكان ازالت بلدية غزة  نحو 600 كوب من الأتربة المترسبة في الحوض من أصل نحو 2000 كوب متوقع إزالتها خلال أعمال تنظيف الحوض،

وستشمل الأعمال أيضاً تنظيف حواف البركة ونفق مياه الأمطار المؤدي للبركة، وستسمر أعمال تنظيف البركة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وشكرت  بلدية غزة المواطنين في محيط البركة على تعاونهم مع البلدية 

وأكدت البلدية أنها بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي بإزالة الأتربة من الحوض وتنظيف حواف البركة بهدف الحد من منع حدوث مكره صحية والحد من إنتشار حشرة البعوض في فصل الصيف.

93904010_2966825903407069_8142223180975570944_o بلدية غزة تواصل ازالة الأتربة المترسبة في بركة الشيخ رضوان
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع منظفات على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟