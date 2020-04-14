بلدية غزة تواصل ازالة الأتربة المترسبة في بركة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

واصلت بلدية غزة منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، أعمال تنظيف وإزالة الأتربة في حوض ترسيب بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان ، والتي إنجرفت مع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

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وكان ازالت بلدية غزة نحو 600 كوب من الأتربة المترسبة في الحوض من أصل نحو 2000 كوب متوقع إزالتها خلال أعمال تنظيف الحوض،

وستشمل الأعمال أيضاً تنظيف حواف البركة ونفق مياه الأمطار المؤدي للبركة، وستسمر أعمال تنظيف البركة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وشكرت بلدية غزة المواطنين في محيط البركة على تعاونهم مع البلدية

وأكدت البلدية أنها بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي بإزالة الأتربة من الحوض وتنظيف حواف البركة بهدف الحد من منع حدوث مكره صحية والحد من إنتشار حشرة البعوض في فصل الصيف.