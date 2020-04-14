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وزارة الأسرى تعلن عن أسماء الفائزين فى مسابقة "حريتكم أغلى"

14 نيسان / أبريل 2020 01:17

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غزة- الرأي

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررينK  عن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الالكترونية الخاصة بالأسرى "حريتكم أغلى" والتى كانت تستهدف طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة، وذلك بمشاركة مكتب اعلام الأسرى.

وقال أشرف حسين مدير عام الاعلام والعلاقات العامة، فى بث مباشر تم عرضه اليوم الثلاثاء على صفحة الوزارة على الفيسبوك ، إن هذه المسابقة تأتي ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تنظمها الوزارة، مؤكدا أن نمط الأسئلة كان سهل وبسيط وتم مراعاة تنوع قضية الأسرى وتعزيز ثقافة الجيل الجديد بقضية الأسرى والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.

وبين أن الوزارة شكلت لجنة مختصة من داخل الوزارة لمتابعة الاجابات والاشراف على التصحيح، مشيراً بأن عدد المشاركين فى المسابقة بلغ 2500 مشارك من الطلاب حيث قاموا جميعهم بالاجابة عن الأسئلة، وتم سحب الأسماء على شكل قرعة فى بث مباشر من خلال صندوق زجاجى ، مضيفاً أن عدد المشاركين الكبير يظهر مدى الاهتمام بقضايا الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر بأنه تم السحب على 21 جائزة للمشاركين في المسابقة، وتم السحب على ثلاثة جوائز من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 شيكل، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكل.

2 وزارة الأسرى تعلن عن أسماء الفائزين فى مسابقة
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