الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ 615 مهمة منذ مطلع 2020

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس، 615 مهمة خلال الربع الأول من عام 2020، تنوعت بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت 261 شكوى وإفادة من المواطنات ، فيما عملت على حل "55" قضايا بشكل ودي أو بتعهدات، وقامت كذلك بتحويل "9" قضايا للنيابة العامة.

وأشار إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في "67" قضية مختلفة ، إلى جانب المشاركة في "39" مهمات تفتيش و "10"قضايا ترحيل نزيلات، و "6" مهمات إحضار مشروحات و"6" ضم حضانة ومشاهدة.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "29" فعاليات وأنشطة متنوعة تمت دعوتهم إليها ، و "55"قضية اعتداء، و "39" قضية ابتزاز الكتروني و "22" مذكرة حبس و "17" محاضرة امنية.