بلدية خان يونس تجمع وترحل 4,570 طن نفايات و280 كوب ردميات

خان يونس- الرأي

تمكنت طواقم "صناع الجمال" بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من جمع وترحيل (4,570) طنًا من النفايات تم جمعها من الشوارع والأحياء والأسواق ومراكز التسوق المختلفة، فيما تمكنت من نقل وترحيل (280) كوبًا من الردميات جُمعت عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر مارس الماضي.



وذكر مسئول قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، أن صناع الجمال يعملون ضمن خطة النظافة المعدة سابقًا والتي تم زيادة وتيرتها بسبب وباء فايروس كورونا، مشيراً إلى أن الفرق العاملة بالميدان تم توزيعها على عدة ورديات وتنتشر في كافة أرجاء المدينة وذلك للمحافظة على قدر كبير من نظافة الشوارع والأحياء وكنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة بشكل دوري وكذلك التخلص من النفايات وفق النظام العمول به.



وبين أن الفريق الميداني الخاص بقسم النظافة قام بمتابعة (18) شكوى وعمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، لافتًا إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع ( 280) كوبًا من الردميات بواقع (263) نقلة استغرقت (365) ساعة تشغيل.